31 июля будет проведено второе пленарное заседание 35-й сессии Сумского облсовета Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь сегодня, 20 июля.

Пленарное заседание пройдет 31 июля в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

На пленарное заседание приглашены народные депутаты Украины - представители Сумской области в Верховной Раде Украины; руководители департаментов, управлений и отделов облгосадминистрации; областных учреждений и организаций; прокурор области и представители силовых структур.

Напомним: первое заседание прошло еще в конце июня и было 20-минутным из-за противоэпидемических мероприятий в связи с тем, что коронавирус обнаружили у ректора СумГУ Анатолия Васильева, который накануне на коллегии облгосадминистрации плотно общался с чиновниками ОГА, облсовета и мэрии. Однако ни у кого из его контактных лиц болезнь на обнаружили.