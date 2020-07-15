Сумских военных приглашают на тракционную терапию КУ «Центр участников боевых действий» приглашает военнослужащих и членов их семей на тракционную терапию - один из самых эффективных методов лечения опорно-двигательного аппарата.

По словам специалистов центра, данная процедура, то есть подводное вытяжение позвоночника способствует растяжению околопозвонковых мышц и связок, таким образом увеличивая промежуток между отдельными позвонками в среднем на полтора миллиметра (в отдельных случаях - до четырех). Сжатие нервных корешков и кровеносных сосудов уменьшается, а соответственно, приходит отек, исчезает боль и напряжение, нормализуется кровообращение и внутридисковое давление.

«Вытяжку» применяют при деформации позвоночника неврогенного характера, дорсалгии, остром корешковый синдроме, хронической люмбалгии, дегенеративных изменениях в задних межпозвоночных суставах и связках, остеохондрозе, спондилезе, спондилоартрозе, дисковой протузии, дегенерации диска, сколиозе, торакалгии, цервикалгии, грыжи межпозвонкового диска и с целью профилактики для пациентов, имеющих сидячую работу или кто занимается тяжелым физическим трудом.

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