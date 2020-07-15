Ночью на Шосткинщине горел жилой дом

По указанному адресу выехал дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части из Шостки, а также местная пожарная команда с. Клышки и пожарная дружина соседнего села Чаплеевка.
По приезду спасателей огнем уже была охвачена веранда, была угроза распространения огня на весь дом. Опасность в тушении представлял газовый баллон, находившийся на веранде, кроме того, дом не был обесточен.
На момент возгорания в доме была хозяйка, но она вовремя услышала треск и успела спастись бегством. Вследствие пожара огнем повреждены чердак, перекрытия, окна, стены…
Ущерб, причиненный огнем, устанавливается. Предварительно причиной пожара считают короткое замыкание электросети.
Об этом информирует 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд, пишет Шостка.инфо.