В Ромнах в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

Как предполагают сотрудники полиции, вероятно, 18-летний мотоциклист ни избрал безопасную скорость движения, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сейчас правоохранители проводят соответствующие проверки, окончательно выясняя все обстоятельства и причины аварии.
Полицейские призывают водителей транспортных средств соблюдать установленные правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость во время движения, быть внимательными и бдительными на дороге. Помните: только от вашего поведения за рулем зависит ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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