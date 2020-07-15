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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01315

В Ромнах в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

Происшествие произошло 19 июля в Ромнах. С телесными повреждениями в центральную районную больницу госпитализирован житель одного из сел Роменщины.

Как предполагают сотрудники полиции, вероятно, 18-летний мотоциклист ни избрал безопасную скорость движения, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.

Сейчас правоохранители проводят соответствующие проверки, окончательно выясняя все обстоятельства и причины аварии.

Полицейские призывают водителей транспортных средств соблюдать установленные правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость во время движения, быть внимательными и бдительными на дороге. Помните: только от вашего поведения за рулем зависит ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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