В Сумах женщину ударили кирпичом и отобрали сумку Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Светлана Пономарчук.

«Час назад женщину в центре (!) города ударили несколько раз по голове кирпичом, отобрали сумку. Конечно, первую помощь оказали прохожие и жители домов рядом, вызвали полицию и скорую, я добралась до места буквально за 3 минуты после нападения. Морали не будет. Вывод у меня такой: на месте пострадавшей может быть любой, потому что дело минутной продолжительности. Просто не ходите с наушниками в ушах, выбирайте, друзья, маршруты безопасные (не представляю, правда, куда уже безопаснее), будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг! Да хранит вас Бог от всякого зла», - написала она.

Как уточнила сумчанка, нападение произошло на ул. Герцена.