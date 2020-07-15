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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат города по жиму штанги лежа

Турнир, который прошел в спортклубе «Iron House», был посвящен памяти участника АТО, почетного гражданина Сум Александра Ткаченко.

В соревнованиях приняло участие более 20 спортсменов из разных уголков Сумской области.

Победители и призеры:

Ветераны В возрастной группе М3:

До 83 кг 1 место Скорик Владимир результат 75 кг.

Экипировка: Среди мужчин в в/к до 93 кг первое место занял Гончаренко Максим - жим 240 кг

в в/к до 105 кг первое место занял Коноваленко Денис (г. Кролевец) - жим 265 кг

в в/к до 120 кг первое место занял Крикунов Павел результат 210 кг.

Мужчины с поражением ОДА:

До 83 кг 1 место Михайличенко Александр (г.Шостка) результат 80 кг

До 93 кг 1 место Морозов Владислав результат 140 кг

До 105 кг 1 место Козниенко Сергей результат 125 кг

До 120 кг 1 место Мацепура Андрей - 95 кг;

В в/к 120+ кг 1 место Лень Владимир (г.Шостка) результат 120 кг.

Среди юниорок:

в в/к до 57 кг первое место Поцелуева Екатерина (Глухов) результат 80 кг

Среди женщин:

в в/к до 63 кг I место заняла Могильникова Ольга результат 62,5 кг

в в/к до 72 кг I место - Гуляева Анна результат 77,5 кг.

Юноши:

До 40 кг 1 место Широких Максим результат 37,5 кг

До 46 кг:

1 место Бакляк Артем результат 50 кг

До 49 кг 1 место Джураев Павел (г. Кролевец) результат 70,5 кг

Среди юниоров:

До 74 кг:

1 место Слабко Антон результат 115 кг

До 93 кг 1 место Гагин Дмитрий результат 175 кг

мужчины:

До 74 кг:

1 место Желобко Андрей результат 125 кг

До 83 кг:

1 место Великодный Иван результат 165 кг

До 105 кг:

1 место Кириченко Андрей (Глухов) результат 180 кг

Спорт
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