В Сумах прошел чемпионат города по жиму штанги лежа

В соревнованиях приняло участие более 20 спортсменов из разных уголков Сумской области.
Победители и призеры:
Ветераны В возрастной группе М3:
До 83 кг 1 место Скорик Владимир результат 75 кг.
Экипировка: Среди мужчин в в/к до 93 кг первое место занял Гончаренко Максим - жим 240 кг
в в/к до 105 кг первое место занял Коноваленко Денис (г. Кролевец) - жим 265 кг
в в/к до 120 кг первое место занял Крикунов Павел результат 210 кг.
Мужчины с поражением ОДА:
До 83 кг 1 место Михайличенко Александр (г.Шостка) результат 80 кг
До 93 кг 1 место Морозов Владислав результат 140 кг
До 105 кг 1 место Козниенко Сергей результат 125 кг
До 120 кг 1 место Мацепура Андрей - 95 кг;
В в/к 120+ кг 1 место Лень Владимир (г.Шостка) результат 120 кг.
Среди юниорок:
в в/к до 57 кг первое место Поцелуева Екатерина (Глухов) результат 80 кг
Среди женщин:
в в/к до 63 кг I место заняла Могильникова Ольга результат 62,5 кг
в в/к до 72 кг I место - Гуляева Анна результат 77,5 кг.
Юноши:
До 40 кг 1 место Широких Максим результат 37,5 кг
До 46 кг:
1 место Бакляк Артем результат 50 кг
До 49 кг 1 место Джураев Павел (г. Кролевец) результат 70,5 кг
Среди юниоров:
До 74 кг:
1 место Слабко Антон результат 115 кг
До 93 кг 1 место Гагин Дмитрий результат 175 кг
мужчины:
До 74 кг:
1 место Желобко Андрей результат 125 кг
До 83 кг:
1 место Великодный Иван результат 165 кг
До 105 кг:
1 место Кириченко Андрей (Глухов) результат 180 кг