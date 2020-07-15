В Сумах прошел чемпионат города по жиму штанги лежа Турнир, который прошел в спортклубе «Iron House», был посвящен памяти участника АТО, почетного гражданина Сум Александра Ткаченко.

В соревнованиях приняло участие более 20 спортсменов из разных уголков Сумской области. Победители и призеры: Ветераны В возрастной группе М3: До 83 кг 1 место Скорик Владимир результат 75 кг. Экипировка: Среди мужчин в в/к до 93 кг первое место занял Гончаренко Максим - жим 240 кг в в/к до 105 кг первое место занял Коноваленко Денис (г. Кролевец) - жим 265 кг в в/к до 120 кг первое место занял Крикунов Павел результат 210 кг. Мужчины с поражением ОДА: До 83 кг 1 место Михайличенко Александр (г.Шостка) результат 80 кг До 93 кг 1 место Морозов Владислав результат 140 кг До 105 кг 1 место Козниенко Сергей результат 125 кг До 120 кг 1 место Мацепура Андрей - 95 кг; В в/к 120+ кг 1 место Лень Владимир (г.Шостка) результат 120 кг. Среди юниорок: в в/к до 57 кг первое место Поцелуева Екатерина (Глухов) результат 80 кг Среди женщин: в в/к до 63 кг I место заняла Могильникова Ольга результат 62,5 кг в в/к до 72 кг I место - Гуляева Анна результат 77,5 кг. Юноши: До 40 кг 1 место Широких Максим результат 37,5 кг До 46 кг: 1 место Бакляк Артем результат 50 кг До 49 кг 1 место Джураев Павел (г. Кролевец) результат 70,5 кг Среди юниоров: До 74 кг: 1 место Слабко Антон результат 115 кг До 93 кг 1 место Гагин Дмитрий результат 175 кг мужчины: До 74 кг: 1 место Желобко Андрей результат 125 кг До 83 кг: 1 место Великодный Иван результат 165 кг До 105 кг: 1 место Кириченко Андрей (Глухов) результат 180 кг