Губернатор Сумщини вирішив взятися ще й за ленд-арт На Сумщині планується створення першого в Україні парку ленд-арту.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко, відвідавши XXІІІ land art симпозіум «Простір покордоння», що проходить наразі в с. Могриця Сумського району.

Оглянувши творчі роботи учасників симпозіуму, Роман Грищенко зазначив, що, на жаль, створені під час симпозіуму просторові креативні об’єкти після презентації розбираються або руйнуються, тому що немає постійного місця для їх розміщення на тривалий термін.

Щорічно втрачаються унікальні роботи сучасного українського ленд-арт мистецтва та не використовується потенціал для формування «туристичного магніту» – ландшафтно-мистецького парку ленд-арту в Могриці. Саме тому наразі опрацьовується питання щодо можливості виділення землі на території Могрицької сільської ради та створення першого в Україні ландшафтно-мистецького парку ленд-арту.

«Функціонування сучасного ландшафтно-мистецького парку ленд-арту стане центром промоції сучасного мистецтва довкілля в Україні та світі, збільшить туристичний потік, сприятиме розвитку самозайнятості та сільського зеленого туризму, стане «туристичним магнітом» і для проведення знакових ландшафтно-мистецьких та етно-екологічних заходів», – підкреслив голова облдержадміністрації.

Довідково

Могриця – одне з найунікальніших місць України на південному сході Сумської області, відоме своїми краєвидами. Тут, поруч з ландшафтним заказником «Могрицький», з 1997 року відбувається наймасштабніший проект мистецтва довкілля в українському просторі – ленд-арту симпозіум «Простір покордоння». Метою симпозіуму є створення у Могриці просторових творчих робіт ленд-арту з креативним використанням природних матеріалів, в т.ч. води, повітря, каміння, деревини тощо, що є модним світовим трендом.

Могриця стала ленд-арт лабораторією, де досліджується взаємодія різних видів образотворчого мистецтва та краєвиду. Тепер симпозіум «Простір покордоння» існує як платформа для мистецьких практик та обміну досвідом митців з усієї країни.

У цьому році це 23-й ленд-арт симпозіум, в якому беруть участь відомі митці ленд-арту, творча та студентська молодь з Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Ужгорода, Вінниці, Запоріжжя, Миколаєва, Чернігова, Чернівців, Сум та гості з-зa кордону.