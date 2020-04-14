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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48188

В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей

Для вызова свидетелей отложено рассмотрение дела в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины) и нанесении потерпевшей легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья (ч.2 ст. 125 УК Украины).

Сегодня в судебном заседании допрашивали потерпевшую. Следующее судебное заседание состоится в 9.30 30 июля.

Напомним: происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал, сообщает Заречный райсуд.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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