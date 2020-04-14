В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей

Сегодня в судебном заседании допрашивали потерпевшую. Следующее судебное заседание состоится в 9.30 30 июля.
Напомним: происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал, сообщает Заречный райсуд.
Об этом в интервью заявила пострадавшая девушка....
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