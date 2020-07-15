В Сумах столкнулись грузовик и легковушка: движение троллейбусов затруднено Вследствие ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль движение троллейбусов на участке ул. Металлургов - ул. Горького с 17:45 усложнено.

Троллейбусы временно, на период оформления аварии работниками патрульной полиции будут курсировать с отклонениями от графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».