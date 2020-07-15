В Сумах столкнулись грузовик и легковушка: движение троллейбусов затруднено

Троллейбусы временно, на период оформления аварии работниками патрульной полиции будут курсировать с отклонениями от графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Происшествие произошло 19 июля в Ромнах. С телесными повреждениями в центральную районную больницу госпитализирован житель одного из сел Роменщины....
Сообщение о ДТП на ул. Ковпака патрульные получили 20 июля, около 8 часов утра....
На улице Героев Крут в результате ДТП травмирован пешеход....
Сегодня, 17 июля, около 20.25, произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Богданка (Шосткинский район)....
Происшествие произошло 16 июля, в 16:20, на перекрестке двух улиц в одном из сел Бурынского района, сообщает Отдел коммуникации полиции...