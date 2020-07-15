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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах никто не знает источник запаха одоранта, который напугал горожан (видео)

Жители Сумского района считают, что причиной неприятного запаха стал выброс одоранта на газовой станции.

Вонь и ухудшение самочувствия почувствовали жители сел Анновка, Гриценково, Загорское, Перекрестовка и окрестности Сум вечером 19 июля, говорится в сюжете Суспільного.

Первыми запах газа в с. Гриценково почувствовали подростки в 19.00, когда сидели во дворе.

«Начали ездить по селу и спрашивать, у всех ли выключен газ? Может, кто забыл. У всех он был выключен», - рассказывает Диана Гриценко.

Вспоминает вчерашний вечер и продавец Светлана Бардакова. Ей позвонила сестра из Анновки и предупредила.

«Говорит: закройте окна, потому что газ: Анновка, Тепличный и на Курской люди говорят, знакомые. И тут - Перекрестовка, Гриценково, особенно переулок. Приходила одна женщина и говорила, что люди задыхались – газ», - отметила она.

Галина Тимошенко говорит, что выбросы происходят раз в полгода.

«Это со станции этой перекачивающей. Вчера всего было. Так слышать, что шумит в них, то мы и думаем, что это - газ. Вчера не шумело, но газ очень слышно», - говорит она.

Наталья Брагина жалуется на ухудшение самочувствия: «Сейчас лучше, но впечатление головокружение, не головная боль».

Село Гриценково входит в состав Николаевской громады. Ее глава Сергей Самотой о том, что в селе люди страдали от газа, впервые слышит. По его словам, на территории громады работает одна газовая станция, вторая – граничит. Она расположена - в Сумской ОТГ.

«Газопроводы на территории громады - целые, работают в обычном режиме. Никаких аварий не происходило», - рассказывает он.

Виктор Пирогов - житель Анновки, работает инженером на одном из сумских заводов. Он говорит, что это был одорант.

«Сначала было впечатление, что это утечка газа из домовых сетей. Начали искать, но тогда обратили внимание, что подобные действия делают все соседи», - говорит он.

По его словам, потом начали звонить друг другу.

«Поняли, что состояние воздуха в доме значительно лучше, чем снаружи, - и оно начинало все больше и больше ухудшаться. Тогда было понятно, что это запах одоранта, видно где-то была большая утечка», - разъясняет он.

Пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина рассказала, что компания распределяет, а не транспортирует газ, и одорант не используют. По ее словам, аварийно-диспетчерская служба «Сумыгаз» не зафиксировала утечки на газораспределительных сетях Сумской области, и, непосредственно, Сумского района.

«По вопросу одоризации, то ею АО «Сумыгаз» не занимается. В сеть газ заходит уже в одорированном виде», - отметила она.

Газовая станция, с которой мог пойти одорант, расположенная вблизи села Загорское, это - за 1 км прямо от Гриценково и Анновки. Станция - подразделение Сумского управления магистральных газопроводов и составляющая «Укртрансгаза».

По словам директора департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, Александра Милаша, два официальных запроса направили в «Сумыгаз» и в управление магистральных газопроводов, которые могут использовать этот одорант.

«Пока эти запросы пришли, я уже общался с руководством: и тот, и другой говорят, что у нас никакой утечки нет, и у нас аварии нет. Мы ждем официального ответа», - отметил он.

Природный газ не имеет вкуса и запаха, чтобы человек его могла чувствовать, в газ добавляют одорант. Он напоминает по запаху гнилой лук и опасен, говорит врач Наталья Чередниченко.

«Вещество относится к III классу токсичности: оно может поражать центральную нервную систему, печень, почки», - разъясняет она.

По ее словам, попадает оно путем вдыхания этих паров и может вызвать сухой приступообразный кашель, затрудненное дыхание, одышку.

«У больных хроническими заболеваниями органов дыхания вызвать может обострение этих заболеваний», - говорит врач.

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