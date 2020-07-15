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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах шукають талановитих вчителів-змінотворців

Цього року вчетверте відбувається найпрестижніша національна вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine.

Організатори шукають вчителів, які, попри карантин, продовжують мріяти, надихати учнів, дітей і батьків своїм прикладом та змінювати життя тих, хто їх оточує. 

Вчителі, які застосовують інноваційні освітні практики, мають значні досягнення в професійній сфері, виховують громадян світу, цінують свою роботу та яких відзначають колеги й спільнота.

Переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 3 жовтня 2020 року, винагородять призом у 250 000 гривень та ще безліччю корисних та приємних подарунків від партнерів.

Зверніть увагу, що дедлайн подачі заявок вже зовсім скоро! 

Взяти участь у Global Teacher Prize Ukraine може кожен шкільний учитель, залишивши заявку на сайті globalteacherprize.org.ua до 1 серпня 2020 року. До того ж усі охочі можуть номінувати на премію тих вчителів, які, на їхню думку, заслуговують на визнання. 

Учительський Оскар

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine існує з 2017 року, створена громадською спілкою “Освіторія” після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation. Відтоді в ній взяли участь майже п'ять з половиною тисяч українських вчителів з усіх куточків країни. 

Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість професії в Україні. 

Найкращим – найкращі можливості

Окрім головного призу в 250 000гривень та поїздки на найпрестижніший освітній форум Global education & skills forum 2020 у Лондоні, на фіналістів чекають призи та можливості від партнерів премії. 

Тож ось 5 найпереконливіших причин подати заявку на GlobalTeacherPrizeUkraine в останню мить:

- Учителі, які на ти із сучасними цифровими технологіями і використовують їх як зручний та звичний інструмент у навчанні своїх учнів можуть спробувати себе у номінації «Учитель-новатор» та виграти поїздку на Міжнародний освітній форум.

- Видатний вчитель хімії отримає 100 000 гривень на реалізацію власного проєкту та додаткові 100 000 гривень на потреби школи.

- Мрійники та мрійниці отримають змогу здійснити свої найсміливіші бажання: у цьому їм допоможе агроіндустріальний комплекс МХП. Минулого року вчителька з Хмельницького «намріяла» автобус, який возить до школи дітей з інвалідністю.

- Справжні вчителі-наставники — приклад не лише виснажливої праці, а й милосердя. Переможець номінації «Вибір серцем» отримає грошову нагороду й освітню подорож.

- Цього року також відзначатимуть найкращого вчителя громадянської освіти.

Він або вона поїде надихатися на суспільні зміни на Всесвітній економічний форум в Давосі та отримає ноутбук.

Вперше у цьому році! 

Найпрестижніша національна премія для вчителів-оваторів Global Teacher Prize Ukraine вперше відзначить найкращого вчителя фізкультури та спорту. На переможця чекає тижнева поїздка до Німеччини та 30 тисяч гривень. Громадська спілка «Освіторія» та проект Олександра Педана з популяризації спорту в школах JuniorZ шукають педагога, який виховує в дітях любов до здорового способу життя, спорту та фізичної активності, а також свідоме ставлення до власного здоров’я.

Організатори премії з ГС «Освіторія» переконані: кожен учитель – супергерой, який здатний врятувати країну та її майбутнє. Цього року організатори хотіли б залучити якомога більше вчителів із маленьких міст та сіл, бо саме їм часто доводиться справлятися з браком ресурсів і робити щоденні маленькі подвиги, перевіряючи незліченні домашні завдання у вайбері та подекуди викладаючи через телефон. Адже кожен вчитель заслуговує на повагу та визнання на своєму місці.

Прочитати умови участі, подати заявку та номінувати вчителя можна на сайті премії globalteacherprize.org.ua. Якщо виникають питання – пишіть на електронну скриньку myr@osvitoria.org.

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