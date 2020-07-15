Кубок Украины по пляжному волейболу пройдет в Шостке 13-16 августа в Шостке пройдет кубок Украины по пляжному волейболу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Федерации волейбола Сумщины, нардеп Игорь Молоток.

«В августе волейбольное сообщество ждет грандиозное событие - Кубок Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Самые успешные пляжники страны будут бороться за победу в родной Шостке. У нас есть все для того, чтобы играть и побеждать: современные волейбольные площадки, классный инвентарь, комфортные условия для отдыха между партиями, качественный сервис, хорошие дороги, профессиональные судьи и, самое главное, теплый прием, ведь волейбол для нас - это жизнь.

Борьба за Кубок Украины будет продолжаться с 13 по 16 августа на Шосткинском стадионе «Звезда». В соревнованиях будут участвовать, по предварительным подсчетам, по меньшей мере более 30 мужских и более 20 женских команд.

Время на регистрацию еще есть! Спешите принять участие в главных соревнованиях сезона! Болельщики, с соблюдением всех карантинных ограничений, если их продлят, будут поддерживать свои любимые команды на безопасном расстоянии, но силу их поддержки не почувствовать будет невозможно, это я, как шосткинец, знаю точно!», - написал он.