На Сумщине 0 новых случаев коронавируса, 15 человек выздоровели На утро 21 июля в Сумской области по-прежнему подтверждено 371 случай заболевания COVID-19.

За последние сутки не добавилось ни одного случая. Зато выздоровело сразу 15 человек (г. Сумы - 4, г. Ромны - 1, Роменский р-н - 1, г. Глухов - 1, Глуховский р-н - 2, г. Кролевец - 1, г. Тростянец - 5), теперь вылечившихся 322 человека. За все время пандемии умерло 6 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 110 случаев заболевания (93 человека вылечились), в Сумском районе - 21 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 20 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (15), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (3), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 22 (11), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 11 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 17 (14), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 2 (1), Великая Писаревка – 2 (1).