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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41268

В Шостке дали 5 лет рецидивисту, который ограбил прохожего и совершил ряд мошенничеств

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который ограбил прохожего и совершил ряд мошенничеств.

Установлено, что обвиняемый, который до этого уже был 9 раз судим, преимущественно за кражи и мошенничества, и большую часть своей жизни провел за решеткой. В очередной раз освободившись из мест лишения свободы, уже через две недели совершил новое преступление. В августе 2019 года в вечернее время на безлюдной улице в г. Шостка он увидел незнакомца. Нападающий несколько раз ударил прохожего по голове, а когда тот упал без сознания, забрал у него наличные и мобильный телефон.

Вместе с тем, обвиняемый путем обмана отбирал смартфоны у своих знакомых. Пользуясь доверчивыми отношениями, просил телефон под предлогом кому-то позвонить, а затем исчезал вместе с гаджетом.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 190 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда
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