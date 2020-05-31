Сумские пляжницы заняли 5-е место на чемпионате Украины

В турнире принимали участие сумчанки Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко. Выиграв 4 встречи и проиграв 2, наши девчата заняли в итоге пятое место.
Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу....
1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....
26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет....
20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....
30 мая в Шостке провели межрегиональный турнир по пляжному волейболу....