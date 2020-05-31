Сумские пляжницы заняли 5-е место на чемпионате Украины 18-21 июля в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет.

В турнире принимали участие сумчанки Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко. Выиграв 4 встречи и проиграв 2, наши девчата заняли в итоге пятое место.