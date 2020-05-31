Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13256

Сумские пляжницы заняли 5-е место на чемпионате Украины

18-21 июля в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет.

В турнире принимали участие сумчанки Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко. Выиграв 4 встречи и проиграв 2, наши девчата заняли в итоге пятое место.

Спорт Пляжный волейбол
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В Сумах разыграли чемпионат города по пляжному волейболу
13.07.2020 16:39

В Сумах разыграли чемпионат города по пляжному волейболу

Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу....

В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц
03.07.2020 16:06

В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц

1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....

27.06.2020 13:54

Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины

26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет....

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
22.06.2020 15:13

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу
31.05.2020 12:34

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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