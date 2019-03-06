Президент Украины назначил трех судей на Сумщине

Согласно документу, размещенному на сайте главы государства, судьей Конотопского горрайонного суда назначена Ридзевская Ирина Александровна, судьей Середина-Будского районного суда - Ситайло Алексей Иванович, судьей Заречного районного суда города Сумы - Северинова Алена Степановна.
Судейский корпус Сумщины расширяется....
Сегодня, 7 мая, новые судьи Верховного суда принесли присягу....
26 марта Сумская платформа реформ представила результаты аналитического исследования родственных связей и добродетели судей г. Сумі, осуществленного в рамках реализации...
Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины....
Сегодня, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей объявила победителей конкурса в новый Верховный суд....