Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29207

Сумчанок-підприємниць запрошують отримати антикризові навички

Громадська організація «Ми є Жінки» запрошує сумчанкок-підприємиць взяти участь у проєкті «WE ARE – екосистема взаємної підтримки для розвитку жіночого підприємництва».

Проєкт спрямовано на експертну та консультаційну підтримку жіночих бізнесів, що стикнулися з негативними наслідками пандемії та карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19.

Учасниці зможуть опанувати нові знання та навички, щоб укріпити стійкість свого бізнесу та підвищити його спроможність залишатися прибутковими навіть в кризу.

Це буде досягнуто шляхом реалізації 1-місячного інтенсиву для жінок-підприємиць: буде проведено 10 зумінарів (тривалістю 2 години кожен) та 10 брейнштормінгів (кожен з них буде присвячено окремому виклику, з якими найчастіше стикаються жіночі бізнеси під час кризи).

Скориставшись цими можливостями, учасниці зможуть розробити плани по виведенню своїх бізнесів з кризи та отримати практичні рекомендації по впровадженню цих планів в життя.

Програму інтенсиву можна переглянути тут: https://bitly.su/hK3Pmcj2.

У проєкті можуть взяти участь жінки, які мають власний бізнес, відчувають негативні наслідки пандемії на свій бізнес і хотіли б розробити план виведення свого бізнесу з кризи шляхом виходу на нові ринки та/або виведення бізнесу в онлайн.

Запрошуємо заповнити заявку на участь за посиланням: https://forms.gle/utPbAMrm8xvAN3t3A.

Відбір учасниць здійснюється на конкурсній основі.

Дедлайн для заповнення заявки: 10 серпня 2020 р.

Про результати конкурсного відбору буде повідомлено 13 серпня 2020 р. всім учасницям на їх електронну скриньку.

Проєкт реалізується завдяки підтримці в рамках конкурсу грантів швидкого реагування для жіночих організацій, спрямованого на просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу COVID-19, що впроваджується «Українським Жіночим Фондом» за підтримки Європейського Союзу.

Экономика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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