Первый зампрокурора Сумщины не прошел аттестацию

Согласно спискам, первый заместитель прокурора Сумской области Александр Рубан собеседование прошел неуспешно. Соответственно, он должен быть уволен из органов прокуратуры, пишет sumy.today.
Приказом Генерального прокурора по согласованию Совета прокуроров Украины на должность первого заместителя прокурора Сумской области назначен Рубан Александр Петрович....
Бывший налоговик требует привлечения к уголовной ответственности Сергея Таранушича – начальника отдела прокуратуры Сумской области по надзору за органами СБУ,...