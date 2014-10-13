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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25604

Первый зампрокурора Сумщины не прошел аттестацию

На сайте Офиса Генерального прокурора обнародовали итоги проведения собеседований прокуроров региональных прокуратур 20 июля.

Согласно спискам, первый заместитель прокурора Сумской области Александр Рубан собеседование прошел неуспешно. Соответственно, он должен быть уволен из органов прокуратуры, пишет sumy.today.

Право Александр Рубан
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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