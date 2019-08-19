В Сумах открыли после ремонта поликлинику областного онкологического диспансера

На капитальный ремонт здания диспансерного отделения поликлиники площадью 1205 кв. м было использовано почти 11 млн гривен. Из них - 7 млн гривен - средства государственного фонда регионального развития, 4 млн грн - средства областного бюджета.
Кроме собственно самого ремонта, в заведение было закуплено современная мебель, устроено тактильные элементы для доступности в помещение людей с инвалидностью.
«Это только первый шаг по реконструкции областного онкологического лечебного учреждения на Сумщине. Будем искать финансирование на оборудование для этой поликлиники. Ведь реконструкция онкодиспансера сегодня очень нужна, - отметил глава Сумской ОГА Роман Грищенко. - На Сумщине заболеваемость онкологией на 30% выше, чем в целом по Украине. Ежегодно выявляют новообразования у 4,5 тысячи жителей Сумщины».
И.о. директора Сумского областного клинического онкологического диспансера Владимир Шевченко сообщил, что до конца следующей недели поликлиника переедет в отремонтированное помещение.
Напомним: на Сумщине уже второй год говорят о закупке линейного ускорителя для онкодиспансера, на который нужно больше 100 млн грн.
Коллективу Сумского областного клинического онкологического диспансера представили нового исполняющего обязанности директора учреждения....
Временно исполняющую обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик возмутило затягивание с выполнением проектно-сметной документации на реконструкцию Сумского областного онкологического диспансер....
Сегодня, 2 сентября, в 9.00 на линию «102» поступило сообщение из Сумского областного онкодиспансера о том, что женщина, 1949 г.р.,...
Один из претендентов на проектирование реконструкции Суского областного онкодиспансера – ЧП «Сумы-Южана»....
Ирина Купрейчик инициирует созыв внеочередной сессии областного совета для ускорения капитального ремонта онкодиспансера....