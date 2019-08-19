В Сумах открыли после ремонта поликлинику областного онкологического диспансера Сегодня, 21 июля, в Сумах открыли после ремонта поликлинику областного онкологического диспансера.

На капитальный ремонт здания диспансерного отделения поликлиники площадью 1205 кв. м было использовано почти 11 млн гривен. Из них - 7 млн гривен - средства государственного фонда регионального развития, 4 млн грн - средства областного бюджета.

Кроме собственно самого ремонта, в заведение было закуплено современная мебель, устроено тактильные элементы для доступности в помещение людей с инвалидностью.

«Это только первый шаг по реконструкции областного онкологического лечебного учреждения на Сумщине. Будем искать финансирование на оборудование для этой поликлиники. Ведь реконструкция онкодиспансера сегодня очень нужна, - отметил глава Сумской ОГА Роман Грищенко. - На Сумщине заболеваемость онкологией на 30% выше, чем в целом по Украине. Ежегодно выявляют новообразования у 4,5 тысячи жителей Сумщины».

И.о. директора Сумского областного клинического онкологического диспансера Владимир Шевченко сообщил, что до конца следующей недели поликлиника переедет в отремонтированное помещение.

Напомним: на Сумщине уже второй год говорят о закупке линейного ускорителя для онкодиспансера, на который нужно больше 100 млн грн.