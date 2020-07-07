Губернатор Сумщины считает, что отменять карантинный режим еще рано

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко обратился к жителям Сумщины с просьбой соблюдать карантинных мероприятий, чтобы уже 1 сентября дети могли пойти в школу.
«Я благодарю жителям Сумщины за, пожалуй, самую высокую дисциплинированность в стране. И очень прошу оставаться такими же дисциплинированными, чтобы мы 1 сентябре могли нормально отправить детей в школу, - подчеркнул Роман Грищенко. - Нам еще немного нужно подождать, чтобы преодолеть полностью коронавирусной инфекции в области и уже с сентября вернуться к обычному режиму жизни».
Сам глава Сумской облгосадминистрации известен своими постоянными нарушениями карантина и ношением маски на нижней части лица, оставляя нос открытым.
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