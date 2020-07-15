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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44201

В Шостке пьяный водитель сбил велосипедиста

Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного водителя легковушки.

Происшествие произошло вечером 20 июля по улице Рабочая в Шостке. Водитель легковушки, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. К счастью, водитель двухколесного отделался незначительными легкими телесными повреждениями.

Сообщение о дорожно-транспортном аварию в полицию поступило от случайного прохожего. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции.

Как выяснили правоохранители, 46-летний водитель ВАЗа пытался опередить велосипедиста, который двигался в попутном направлении, но отвлекся от управления авто, не придерживался безопасной дистанции и совершил наезд на двухколесник.

В результате аварии 56-летний велосипедист получил незначительные легкие телесные повреждения.

Водитель легковушки, очевидно находился под хмельком, однако пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Кроме того, по имеющейся информации, мужчину ранее уже лишили права управления транспортными средствами.

По данному факту полицейские составили на него два административных протокола и вынесли административную постановление: по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств…», ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения…» и ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проверка продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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