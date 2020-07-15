Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1286

В ДТП на Сумщине пострадали мотоциклист и его пассажирка

Событие произошло в пгт Свеса Ямпольского района около полудня 20 июля.

На одной из центральных улиц поселка столкнулись мотоцикл и «ВАЗ». Как предварительно предполагают правоохранители, 40-летний мотоциклист, скорее всего, не заметил предупредительных сигналов автомобиля о повороте, и допустил столкновение. В результате и сам водитель и его жена-пассажирка получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), - комментирует событие Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - У водителей отобраны биологические образцы на наличие алкоголя в крови, назначен ряд экспертных исследований».

Работники полиции призывают водителей транспортных средств быть предельно внимательными при движении и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Следует беспрекословно соблюдать Правила дорожного движения, и помнить, что водители ответственны не только за себя и свое здоровье, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter

Новости

На Сумщине 0 новых случаев коронавируса, 15 человек выздоровели
Сегодня 09:24
Участок дороги в центре Шостки перекрыли минимум на две недели
Сегодня 13:16
Замгубернатора Сумщины по дешевке купил внедорожник
Сегодня 13:13
В ДТП на Сумщине пострадали мотоциклист и его пассажирка
Сегодня 13:12
В Шостке пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 12:44
Сумчанок-підприємниць запрошують отримати антикризові навички
Сегодня 12:29
Губернатор Сумщины считает, что отменять карантинный режим еще рано
Сегодня 12:07
В Сумах открыли после ремонта поликлинику областного онкологического диспансера
Сегодня 11:48
Первый зампрокурора Сумщины не прошел аттестацию
Сегодня 11:25
Президент Украины назначил трех судей на Сумщине
Сегодня 10:40
Сумские пляжницы заняли 5-е место на чемпионате Украины
Сегодня 10:13
На Харьковском мосту очередная опасная дыра
Сегодня 10:04
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.