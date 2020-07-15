В ДТП на Сумщине пострадали мотоциклист и его пассажирка Событие произошло в пгт Свеса Ямпольского района около полудня 20 июля.

На одной из центральных улиц поселка столкнулись мотоцикл и «ВАЗ». Как предварительно предполагают правоохранители, 40-летний мотоциклист, скорее всего, не заметил предупредительных сигналов автомобиля о повороте, и допустил столкновение. В результате и сам водитель и его жена-пассажирка получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), - комментирует событие Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - У водителей отобраны биологические образцы на наличие алкоголя в крови, назначен ряд экспертных исследований».

Работники полиции призывают водителей транспортных средств быть предельно внимательными при движении и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Следует беспрекословно соблюдать Правила дорожного движения, и помнить, что водители ответственны не только за себя и свое здоровье, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.