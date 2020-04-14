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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13122

Замгубернатора Сумщины по дешевке купил внедорожник

Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников подал в НАПК декларацию о существенных изменениях в доходах и имущественном состоянии.

Чиновник, который работает на своей должности всего два месяца, показал новый автомобиль Тойота Хайлендер 2017 г.в., купленный у частного лица за 450 тыс. грн, что для такого авто довольно дешево. На сайте auto.ria.com минимальная цена составляет 761 200 грн.

Напомним: Сергей Банников, который перешел в ОГА из той же военной прокуратуры в Харькове, что и глава ОГА Роман Грищенко, где также был замом своего нынешнего шефа. Там он в прошлом году заработал больше 697 тыс. грн. Также он задекларировал 2,5 тыс. грн льгот на оплату коммунальных услуг как участник боевых действий. Его жена Ольга показала 58 тыс. грн алиментов на первого ребенка и 10 тыс. грн соцвыплат на второго.

Уже в 2020 году за 4,5 месяца работы в военной прокуратуре он получил 494 тыс. грн, 1,4 тыс. грн помощи и 5 тыс. грн льгот. Жена получила 28 тыс. грн алиментов и 3 тыс. соцпомощи.

Из налички экс-прокурор показал 400 тыс. грн и 60 тыс. грн у жены, а также вклады в банках: 5,6 тыс. грн у него и 46 грн у нее.

У него есть 10 соток земли в Николаеве, была служебная квартира в Харькове площадью 71 кв. м. Пользовался замглавы ОГА машиной жены TOYOTA CAMRY 2011 г.в.

Политика Сергей Банников
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