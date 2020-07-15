Участок дороги в центре Шостки перекрыли минимум на две недели 20 июля начались ремонтные работы на ул. Знаменской.

Как сообщили в администрации Шосткинской ТЭЦ, ремонтируются теплосети. В связи с проведением работ участок дороги перекрыт минимум на две недели. Ремонтные работы проводятся в районе магазина «Наука», пишет Шостка.инфо.