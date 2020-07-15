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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1688

Участок дороги в центре Шостки перекрыли минимум на две недели

20 июля начались ремонтные работы на ул. Знаменской.

Как сообщили в администрации Шосткинской ТЭЦ, ремонтируются теплосети. В связи с проведением работ участок дороги перекрыт минимум на две недели.

Ремонтные работы проводятся в районе магазина «Наука», пишет Шостка.инфо.

Общество
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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