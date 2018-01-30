Шосткинская спортсменка будет выступать за сборную Беларуси

К сожалению, прогрессировать у нас очень сложно – конькобежцам негде тренироваться. Дело в том, что большой ледовой арены с искусственным льдом в Украине нет. Последний национальный чемпионат проводился… в Беларуси, в Минске. Туда смогли поехать только лучшие спортсмены.
Недавно Мария Шостак стала чемпионкой Беларуси по скоростному бегу на роликовых коньках на дистанции 300 м, завоевала «серебро» на дистанции 500 и 1 000 м, «бронзу» – на 5 000 и 10 000 м.
Первые тренеры шосткинской спортсменки – Светлана Кимак и Андрей Горшечников, пишет Шостка.инфо.
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