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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55236

Шосткинская спортсменка будет выступать за сборную Беларуси

19-летняя воспитанница ДЮСШ «Барса», мастер спорта Мария Шостак, которая входила в сборную Украины по скоростному бегу на роликовых коньках, переходит в сборную Беларуси по конькобежному спорту.

К сожалению, прогрессировать у нас очень сложно – конькобежцам негде тренироваться. Дело в том, что большой ледовой арены с искусственным льдом в Украине нет. Последний национальный чемпионат проводился… в Беларуси, в Минске. Туда смогли поехать только лучшие спортсмены.

Недавно Мария Шостак стала чемпионкой Беларуси по скоростному бегу на роликовых коньках на дистанции 300 м, завоевала «серебро» на дистанции 500 и 1 000 м, «бронзу» – на 5 000 и 10 000 м.

Первые тренеры шосткинской спортсменки – Светлана Кимак и Андрей Горшечников, пишет Шостка.инфо.

Спорт Конькобежный спорт Мария Шостак
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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