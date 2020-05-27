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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45138

На Сумщине собутыльник украл у приятеля мопед

Как установили правоохранители, мужчина, будучи навеселе, потихоньку «одолжил» у знакомого мопед, чтобы добраться домой. Но транспортное средство так и не вернул, более того - оставил себе и активно им пользовался.

В Великописаревское отделение полиции обратился 42-летний житель одного из сел района. Мужчина рассказал, что из его усадьбы похищен мопед.

Как установили работники полиции, к исчезновению двухколесника оказался причастным приятель заявителя, 43-летний житель соседнего села. Накануне мужчины вместе «отдыхали» за бутылкой водки, а когда посиделки закончились, хозяин пошел спать, а гость вроде бы пошел домой. Однако, едва он вышел за ворота, как ему попался незнакомый прохожий, который попросил указать путь к тому селу, куда направлялся он сам. Вместо того, чтобы вместе идти пешком, гость вернулся к приятелю одолжить принадлежащий тому мопед.

По словам вора, он хозяина не добудился. Взяв чужой байк, мужчина отвез парня куда тому было необходимо. Однако вместо того, чтобы вернуть чужой мопед, оставил его себе. Более того - будучи нетрезвым и не имея прав на управление, ездил по делам в соседние села.

В полиции действия вора квалифицировали как по ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины и открыли уголовное производство. Также правоохранители отношении мужчины составили два административных материалы - по ст.130 КУоАП Украины (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и ст.126 КУоАП Украины (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления).

Злоумышленник предстанет перед судом за нарушение нескольких норм действующего законодательства - уголовного и административного. За содеянное ему грозит уплата немалого штрафа и лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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