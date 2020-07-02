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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36335

В Сумах патрульные остановили 17-летнего пьяного мотоциклиста

Во время патрулирования Сум, на улице Линейной, экипаж патрульных остановил водителя мотоцикла Yamaha.

За рулем находился 17-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. Зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 1,59 промилле алкоголя в крови.

Стражи порядка отстранили водителя от управления и составили на него административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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