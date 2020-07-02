В Сумах патрульные остановили 17-летнего пьяного мотоциклиста Во время патрулирования Сум, на улице Линейной, экипаж патрульных остановил водителя мотоцикла Yamaha.

За рулем находился 17-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. Зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 1,59 промилле алкоголя в крови.

Стражи порядка отстранили водителя от управления и составили на него административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.