В Сумах патрульные остановили 17-летнего пьяного мотоциклиста

За рулем находился 17-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. Зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 1,59 промилле алкоголя в крови.
Стражи порядка отстранили водителя от управления и составили на него административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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