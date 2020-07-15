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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46363

В Тростянце во дворах многоэтажек будут устанавливать беседки

Если жители многоквартирных домов в Тростянце хотят иметь альтанку в своем дворе или на улице, они могут готовить коллективные обращения в Тростянецкий горсовета.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуе.

«С января 2020 год новое производственное подразделение по изготовлению деревянных беседок заработало в КП «Чистый город». На предприятии работают опытные мастера из Ахтырки, у них успешно перенимают опыт и местные работники. Такие беседки установлены в городском парке на берегу реки Боромля.

По инициативе городского головы Юрия Бовы 15 деревянных беседок будет установлено на придомовой территории многоквартирных домов за счет бюджета громады. Следует напомнить, что в 2018 году подобные беседки были установлены во дворах домов по улицам Ломоносова, Машиностроительная, и они пользуются спросом у жильцов. Жалоб на причинение жителям домов любых неудобств от наличия беседок на придомовых территориях в Тростянецкий городской совет не поступало.

«На прошлой неделе состоялся тендер на закупку беседок, объявленный Тростянецким городским советом. Победителем тендера стало наше предприятие «Чистый город», которое производит беседки по низкой цене - чуть больше 20 000 гривен, - говорит Юрий Бова, мэр Тростянецкой ОТГ. - Поддерживая своего товаропроизводителя, закупаем 17 беседок. Две из них, по просьбе тростянчан, будет дополнительно установлено в новом парке на берегу реки Боромля, а 15 планируем установить на придомовых территориях громады».

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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