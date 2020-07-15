В Шостке оставленная газовая плита едва не привела к беде 20 июля в 12:30 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в Шостке женщина не смогла попасть в свою квартиру. Опасность составляла включенная на кухне газовая плита, которую хозяйка оставила без присмотра, когда вышла по делам.

На место вызова прибыло отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно 3-го этажа, выключили плиту и открыли изнутри дверь в помещение. Женщина поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.