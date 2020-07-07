В Сумах снова пугали перевозчиков карантином В Сумах с перевозчиками пассажирского транспорта провели информационно-разъяснительную работу относительно качества и безопасности перевозок в условиях карантина.

Представители городской власти и правоохранители напомнили перевозчикам частного и коммунального пассажирского транспорта основные правила и требования при осуществлении перевозок в условиях карантина.

В частности, заммэра Сум Алена Дмитревская отметила о неуклонном соблюдении масочного режима пассажирами и непосредственно водителями общественного транспорта. С последними, по словам чиновницы, должен быть проведен дополнительный инструктаж. Вместе с тем, Алена Дмитревская акцентировала внимание и на льготных перевозках лиц, относящихся к категориям: «Участник боевых действий» и «Члены семьи погибших / умерших участников боевых действий».

В свою очередь и. о. начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай Гиценко довел до сведения присутствующих на заседании информацию о работе мобильной группы по контролю за соблюдением требований действующего законодательства, о введении карантинных мероприятий при осуществлении пассажирских перевозок в составе представителей полиции и отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Попутно, он также призвал перевозчиков восстановить объявления «Вход без маски запрещен», а там, где они вообще отсутствуют - обеспечить их размещение.

О требованиях действующих нормативных документов по условиям работы городского пассажирского транспорта во время карантина (в том числе о перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства), административной ответственности за нарушение этих требований и рейдовых проверках до конца карантина участников собрания ознакомил командир батальона управления патрульной полиции в Сумской области Юрий Паращук.