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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22179

В Глухове решили отремонтировать лыжероллерную трассу на городском стадионе

В Глухове начали подготовку к ремонту лыжероллерной трассы на городском стадионе.

Соответствующее поручение по подготовке проектной документации дал секретарь городского совета Юрий Бурлака начальнику отдела молодежи и спорта Михаилу Плотницкому на аппаратном совещании. Как стало известно, ремонт должен состояться уже в этом сезоне.

Неделя связалась с Заслуженным тренером Украины, известным наставником биатлонистов-чемпионов Александром Москаленко, чтобы уточнить, действительно ли спортсменам нужна асфальтированная дорожка на городском стадионе.

- Нужна трасса биатлонистам? Мы об этом просим несколько лет, это не только нашим биатлонистам надо, а всему городу. Ранее на стадионе мы могли тренироваться, там катались на скейтах и роликах, мы даже когда-то организовывали соревнования на 150 человек на роликах. Даже дети на велосипедах там катались. Если там закольцевать несколько петель, то смогут тренироваться и наши картингисты. Сейчас мои биатлонисты бегают на лыжероллерах по Годуновской трассе, а можно же проводить тренировки в центре города. Там сейчас это невозможно: все в трещинах, провалах, это опасно. Мы об этом не молчали, просили власть. Уже рукой махнули, потому что все говорили, что денег много надо. Но руки не составили, вот опять на прошлой неделе пошли уже к Юрию Бурлаке с этой же темой. Скажу вам так, мы даже ни на что не надеялись! Поэтому для нас это просто прекрасная новость, что Бурлака поручил готовиться к ремонту. Это будет для стадиона большой плюс, и вид же совсем другой, и стимул спортсменам, - комментирует он.

Спорт Лыжероллерная трасса
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