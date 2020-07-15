Сумчан информируют о сальмонелле в польских куриных стрипсах О выявлении Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25 / G) и enterica ser. Infantis (presence / 25g) в замороженных маринованных куриных стрипсах из Польши сощает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей поступило информационное сообщение системы RASFF от 16 июля 2020 года № 2020.2623 - fup 12 по выявлению Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25 / G) и enterica ser. Infantis (presence / 25g) в замороженных маринованных куриных стрипсах из Польши (производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnow; хранения: Pago Sp. Z o. O., PL 14321108 WE, Blonie).