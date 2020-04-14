Трети сумчан пообещали горячую воду в сентябре

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке.
«Во вторник, 21/07, состоялось совещание по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. В рамках встречи с руководителями теплоснабжающих предприятий, управляющих жилых домов и председателей ОСМД обсудили проблемные вопросы:
- обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям г. Сумы услуг по централизованному теплоснабжению и горячей воды;
- соблюдение тепловых режимов в домах, учреждениях образования, здравоохранения и культуры.
И о наболевшем для потребителей, обслуживающего КСПУ: по сообщению директора Николая Жовтобрюха, горячее водоснабжение будет восстановлено с сентября», - говорится в сообщении.
ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает о восстановление горячего водоснабжения....
Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая....
Горячая вода в домах сумчан точно будет, пока будет длиться карантин....
С 13 апреля Дирекцией «Котельной Северного промузла» АО «Сумское НПО» возобновлена поставка горячей воды для потребителей северной части города Сумы....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла....