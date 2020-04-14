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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Трети сумчан пообещали горячую воду в сентябре

Директора Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх сообщил, что горячее водоснабжение на их территории обслуживания будет восстановлено с сентября.

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке.

«Во вторник, 21/07, состоялось совещание по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. В рамках встречи с руководителями теплоснабжающих предприятий, управляющих жилых домов и председателей ОСМД обсудили проблемные вопросы:

- обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям г. Сумы услуг по централизованному теплоснабжению и горячей воды;

- соблюдение тепловых режимов в домах, учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

И о наболевшем для потребителей, обслуживающего КСПУ: по сообщению директора Николая Жовтобрюха, горячее водоснабжение будет восстановлено с сентября», - говорится в сообщении.

Общество Горячая вода
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