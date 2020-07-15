На Сумщине стартовал обучающий тренинг для операторов и диспетчеров call-центра «102» Цель тренинга - научить сотрудников call-центра правильно и эффективно реагировать на обращения граждан, пострадавших от гендерно обусловленного насилия.

Двухдневный курс состоит из теоретического блока и практического выполнения задач по разработанным сценариям.

«Основой эффективного алгоритма действий полицейских является слаженная работа и постоянная коммуникация между подразделениями, - говорит Иван Безмен, начальник УОАЗОР ГУНП в Сумской области. - Начиная от операторов и диспетчеров call-центра, которые первыми принимают и квалифицируют эти вызовы от граждан, и заканчивая другими полицейскими службами и специальными субъектами, привлекаемых в тех или иных ситуациях».

В процессе обучения запланирован обмен опытом, обсуждение возможного развития событий в тех или иных ситуациях и наработки альтернативных путей решения конфликтов в правовых рамках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.