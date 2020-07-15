На Сумщине предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму 1,2 млн грн После вмешательства Конотопской местной прокуратуры субъекты предпринимательской деятельности добровольно расторгли спорные договоры по поставкам продуктов питания в учебные заведения.

Таким образом предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму 1,2 млн грн.

Ранее установлено, что отдел образования Николаевского поселкового совета в январе 2020 года заключил договоры поставки продуктов питания в учебные заведения объединенной территориальной громады с тремя субъектами предпринимательской деятельности. Однако прокуратура обратилась в суд о признании заключенных договоров недействительными в связи с искусственным дроблением предмета закупки во избежание проведения законодательно определенной процедуры.

В настоящее время Хозяйственным судом Сумской области производство по делам закрыто, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.