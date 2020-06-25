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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:371160

Экс-пресс-секретарь Юрия Чмыря стала советницей нынешнего губернатора Сумщины

Бывшая пресс-секретарь главы Сумкой облгосадминистрации времен президентства Виктора Януковича Любовь Карпенко стала советницей нынешнего главы ОГА Романа Грищенко.

Об этом она сообщила в Фейсбуке. Работать на новую власть она начала с 10 июля.

Как сообщила она «Данкору», она будет работать советником по информполитике. Еще одна советница, которая до этого была по этому профилю, Оксана Щербак, работавшая на телеканале «СТС», теперь пресс-секретарь главы Сумской ОГА. Также Любовь Карпенко не исключила возможности попробовать себя в конкурсе на должность директора департамента культуры, информационной политики и туризма.

Политика Любовь Карпенко Роман Грищенко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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