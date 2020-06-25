Экс-пресс-секретарь Юрия Чмыря стала советницей нынешнего губернатора Сумщины

Об этом она сообщила в Фейсбуке. Работать на новую власть она начала с 10 июля.
Как сообщила она «Данкору», она будет работать советником по информполитике. Еще одна советница, которая до этого была по этому профилю, Оксана Щербак, работавшая на телеканале «СТС», теперь пресс-секретарь главы Сумской ОГА. Также Любовь Карпенко не исключила возможности попробовать себя в конкурсе на должность директора департамента культуры, информационной политики и туризма.
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