Экс-пресс-секретарь Юрия Чмыря стала советницей нынешнего губернатора Сумщины Бывшая пресс-секретарь главы Сумкой облгосадминистрации времен президентства Виктора Януковича Любовь Карпенко стала советницей нынешнего главы ОГА Романа Грищенко.

Об этом она сообщила в Фейсбуке. Работать на новую власть она начала с 10 июля.

Как сообщила она «Данкору», она будет работать советником по информполитике. Еще одна советница, которая до этого была по этому профилю, Оксана Щербак, работавшая на телеканале «СТС», теперь пресс-секретарь главы Сумской ОГА. Также Любовь Карпенко не исключила возможности попробовать себя в конкурсе на должность директора департамента культуры, информационной политики и туризма.