В Конотопе спасатели достали подростка, который упал в подвал

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что молодой человек 2004 года рождения, по собственной неосторожности упал в приямок подвального помещения возле многоэтажного дома, травмировал руку и не мог самостоятельно выбраться наружу. После оказания первоочередной помощи и наложения шины, спасатели с помощью штурмовой лестницы помогли парню и медику выбраться наружу.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.