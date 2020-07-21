В Конотопе спасатели достали подростка, который упал в подвал 20 июля в 19:00, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что молодой человек 2004 года рождения, по собственной неосторожности упал в приямок подвального помещения возле многоэтажного дома, травмировал руку и не мог самостоятельно выбраться наружу. После оказания первоочередной помощи и наложения шины, спасатели с помощью штурмовой лестницы помогли парню и медику выбраться наружу.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.