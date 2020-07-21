Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03463

В Конотопе спасатели достали подростка, который упал в подвал

20 июля в 19:00, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что молодой человек 2004 года рождения, по собственной неосторожности упал в приямок подвального помещения возле многоэтажного дома, травмировал руку и не мог самостоятельно выбраться наружу. После оказания первоочередной помощи и наложения шины, спасатели с помощью штурмовой лестницы помогли парню и медику выбраться наружу.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19
Сегодня 16:44
На Сумщине 0 новых случаев коронавируса, 15 человек выздоровели
Сегодня 09:24
На Сумщине строительная фирма заплатила 750 тыс. грн штрафа за неоформленных работников
Сегодня 17:44
В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн
Сегодня 17:17
Шосткинская спортсменка будет выступать за сборную Беларуси
Сегодня 16:55
Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп
Сегодня 16:28
В Сумах начали таки ремонт на Казацком валу
Сегодня 16:21
На Сумщине будет новый глава полиции?
Сегодня 16:13
В Конотопе спасатели достали подростка, который упал в подвал
Сегодня 16:03
Экс-пресс-секретарь Юрия Чмыря стала советницей нынешнего губернатора Сумщины
Сегодня 15:37
На Сумщине предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму 1,2 млн грн
Сегодня 15:21
На Сумщине стартовал обучающий тренинг для операторов и диспетчеров call-центра «102»
Сегодня 15:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.