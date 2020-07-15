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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13468

На Сумщине будет новый глава полиции?

Главой Сумской полиции станет Александр Анохин из Николаева.

Министр МВД Украины Арсен Аваков принял решение о кадровых перестановках в руководстве ряда областных управлений Национальной полиции Украины. В частности, будут произведены ротации в Николаевской и Сумской областях, о чем «Преступности.НЕТ» сообщили источники в МВД Украины.

«Нынешний руководитель николаевской полиции полковник полиции Александр Анохин будет переведен на должность начальника ГУНП в Сумской области», — сообщили источники в МВД Украины.

Напомним, что Александр Анохин был назначен руководителем ГУНП в Николаевской области в мае 2018 года.

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