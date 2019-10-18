Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп При проверке Поповского экспериментального завода инспекцией выявлено многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства.

На основании многочисленных обращений от граждан относительно распространения вони в г. Конотоп и районе Государственная экологическая инспекция в Сумской области провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства ГП «Поповский экспериментальный завод», расположенного в с. Поповка Конотопского района, которое осуществляет производство компонента добавки антидетонационной для бензинов.

По результатам проверки специалистами Инспекции выявлен ряд грубых нарушений требований действующего законодательства в сфере охраны водных и земельных ресурсов, обращения с отходами, в том числе при эксплуатации бардонакопителя:

- отсутствует локальная сеть наблюдательных скважин для контроля за качественным состоянием подземных вод в районе размещения бардонакопителя, не проводятся мониторинговые исследования состояния подземных вод в месте удаления отходов;

- не осуществляются организационные, научно-технические и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов барды мелясной, реализации или передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов;

-️ на бардонакопитель вместе с бардой мелясной предприятие осуществляет сброс бытовых канализационных стоков от жилых домов с. Поповка (неочищенные сточные воды от жилых домов с. Поповка через общую канализационную насосную станцию сбрасываются в бардонакопитель, который предназначен для сброса исключительно барды мелясной);

-️ не заключен договор на передачу отходов 1-4 класса опасности;

-️ не осуществлен комплекс разовых организационно-технических мероприятий по выявлению, идентификации, описанию и регистрации отходов, учету объемов их образования, утилизации и удаления (не произведена инвентаризация образующихся отходов);

-️ инспекторами выявлены нарушения целостности обвалования, а именно: повреждение плотины бардонакопителя без нарушений целостности сооружения. Общая площадь загрязненного земельного участка в санитарной зоне бардонакопителя составляет 180 кв.м. Зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах почвы по сравнению с фоновыми по таким веществам: азот аммонийный, фосфор, органические вещества.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что предприятием в течение более трех лет не проводилась очистка бардонакопителя с последующей передачей отходов другим субъектам хозяйствования. Поскольку требования по периодичности очистки бардонакопителей установлены нормативной документацией по вопросам охраны труда, соответствующая информация направлена в уполномоченный орган для учета в работе при выполнении полномочий.

За выявленные нарушения требований природоохранного законодательства инспекторами было привлечено к административной ответственности 9 человек, наложено админвзысканий на сумму 2295 грн. С целью устранения выявленных нарушений выданы предписания. Кроме того, инспекцией будут рассчитаны убытки за сброс сточных вод с превышением нормативов ПДС, самовольное водопользование в период отсутствия разрешения на спецводопользование и загрязнения земель, вызванных деятельностью ГП «Поповский экспериментальный завод».