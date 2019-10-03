В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн Сегодня, 21 июля, мэр Сум Александр Лысенко со свитой проверил состояние выполнения ремонтных работ в КНП «Клиническая больница № 5».

Директор КНП «Клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко рассказал, что улучшение условий начали с замены изношенных сетей водоснабжения, окон (а их здесь около 900), ремонта кровли. После перешли к ремонту помещений. Первыми привели в порядок отделения реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, терапевтическое отделение.

В текущем году в бюджете Сумской городской ОТГ для КНП «Клиническая больница № 5» предусмотрели на ремонтные работы и приобретение дорогостоящего оборудования выделили более 17 млн грн (11,8 млн грн уже освоены), на организацию оказания медицинской помощи больным с подозрением на острую респираторную болезнь, вызванную COVID-19 – 9,7 млн грн. Сейчас продолжаются капитальные ремонты в поликлинике, где в случае обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом на первом и пятом этажах будут размещать больных такого профиля, а также в хирургических отделениях № 1 и № 3, и в кабинете, где будет установлено новоприобретенный современный рентгенодиагностический комплекс на три рабочих местах.

Мэр выразил желание приобщиться к ремонту в КНП «Клиническая больница № 5» и обязался за свой счет отремонтировать палату в хирургическом отделении № 3.

По результатам инспектирования больницы Александр Лысенко поручил руководителю медицинского учреждения на будущее проработать вопрос комплексного ремонта отделений, а не отдельных палат, в кратчайшие сроки ввести в действие новый рентген-аппарат, а также готовить предложения о выделении средств для больницы на следующий год.