Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44160

На Сумщине строительная фирма заплатила 750 тыс. грн штрафа за неоформленных работников

За использование труда шести неоформленных работников на строительных работах Управлением Гоструда в Сумской области на предприятие наложен штраф в размере 751 140 грн.

Судами двух инстанций признаны действия Гоструда правомерными. Штраф за допущенное нарушение требований трудового законодательства уже оплачен предприятием в Государственный бюджет в полном объеме.

Данный субъект хозяйствования специализируется на проведении электромонтажных, штукатурных, малярных, кровельных и других специализированных строительных работ. Работники, допущенные к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и сообщения ГФС, выполняли малярные и подсобные работы при заливке фундамента. В ходе инспекционного посещения Гоструда начальник строительного участка предприятия в своих объяснениях сообщил о том, что указанные лица действительно являются работниками предприятия, что подтверждается соответствующим видеозаписью. Инспекторам труда были предоставлены соответствующие договоры подряда. Однако, в этих гражданско-правовых договорах не указывался объем выполняемой работы, а также то, какой именно результат должен передать исполнитель заказчику, не определен перечень задач. Осуществление функций работниками по указанным договорам происходило систематически в рамках подготовительных работ и из материалов предприятия.

Учитывая вышеизложенное специалистами Управления Гоструда установлено, что проведение вышеуказанных работ является процессом трудовой деятельности, а не гражданско-правовых отношений. Поэтому работодатель должен заключить с работниками трудовой договор, а не ГПД.

Таким образом, на основании абзаца второго части второй статьи 265 КЗоТ уполномоченным должностным лицом Управления Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафа за использование труда неоформленных работников.

С целью отмены решения Гоструда субъект инспекции обратился в суд. Сумской окружной административный суд и Второй апелляционный административный суд города Харьков признали данное постановление правомерной, пишет сайт ведомства.

Право Гоструда
view counter

По тематике

Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников
11.03.2019 17:30

Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников

Апелляционный суд признал штраф Гоструда за использование неоформленной труда законным....

05.07.2017 17:12

В Сумах на взятке поймали инспектора Гоструда

Во время получения неправомерной выгоды разоблачен главный государственный инспектор Гоструда....

25.01.2017 12:45

В Сумах наконец-то выяснили причины взрыва на Металлургов

Причиной взрыва в квартире сумской многоэтажки на улице Металлургов стало самовольное вмешательство абонента в действующую систему газоснабжения....

22.09.2016 09:54

В Шостке Гоструда остановил девять аварийных лифтов

С целью исключения несчастных случаев и сохранения жизни жителей многоэтажек решениями Сумского окружного административного суда от 29.08.2016 была запрещена эксплуатация...

18.12.2015 11:32

На Сумщине шесть должностных лиц «Укрпочты» привлечены к ответственности

По результатам всесторонней комиссионной проверки соблюдения требований законодательных и других нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности в Сумской...

Новости

На Сумщине умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19
Сегодня 16:44
На Сумщине 0 новых случаев коронавируса, 15 человек выздоровели
Сегодня 09:24
На Сумщине строительная фирма заплатила 750 тыс. грн штрафа за неоформленных работников
Сегодня 17:44
В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн
Сегодня 17:17
Шосткинская спортсменка будет выступать за сборную Беларуси
Сегодня 16:55
Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп
Сегодня 16:28
В Сумах начали таки ремонт на Казацком валу
Сегодня 16:21
На Сумщине будет новый глава полиции?
Сегодня 16:13
В Конотопе спасатели достали подростка, который упал в подвал
Сегодня 16:03
Экс-пресс-секретарь Юрия Чмыря стала советницей нынешнего губернатора Сумщины
Сегодня 15:37
На Сумщине предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму 1,2 млн грн
Сегодня 15:21
На Сумщине стартовал обучающий тренинг для операторов и диспетчеров call-центра «102»
Сегодня 15:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.