Судами двух инстанций признаны действия Гоструда правомерными. Штраф за допущенное нарушение требований трудового законодательства уже оплачен предприятием в Государственный бюджет в полном объеме.
Данный субъект хозяйствования специализируется на проведении электромонтажных, штукатурных, малярных, кровельных и других специализированных строительных работ. Работники, допущенные к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и сообщения ГФС, выполняли малярные и подсобные работы при заливке фундамента. В ходе инспекционного посещения Гоструда начальник строительного участка предприятия в своих объяснениях сообщил о том, что указанные лица действительно являются работниками предприятия, что подтверждается соответствующим видеозаписью. Инспекторам труда были предоставлены соответствующие договоры подряда. Однако, в этих гражданско-правовых договорах не указывался объем выполняемой работы, а также то, какой именно результат должен передать исполнитель заказчику, не определен перечень задач. Осуществление функций работниками по указанным договорам происходило систематически в рамках подготовительных работ и из материалов предприятия.
Учитывая вышеизложенное специалистами Управления Гоструда установлено, что проведение вышеуказанных работ является процессом трудовой деятельности, а не гражданско-правовых отношений. Поэтому работодатель должен заключить с работниками трудовой договор, а не ГПД.
Таким образом, на основании абзаца второго части второй статьи 265 КЗоТ уполномоченным должностным лицом Управления Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафа за использование труда неоформленных работников.
С целью отмены решения Гоструда субъект инспекции обратился в суд. Сумской окружной административный суд и Второй апелляционный административный суд города Харьков признали данное постановление правомерной, пишет сайт ведомства.
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