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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:39195

В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда

21 июля, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры.

По предварительным данным, 57-летний водитель мопеда East Dragon, во время перестроения на соседнюю полосу, не предоставил преимущество в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем Volvo v60 CC, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Дтп
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