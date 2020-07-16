В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда

По предварительным данным, 57-летний водитель мопеда East Dragon, во время перестроения на соседнюю полосу, не предоставил преимущество в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем Volvo v60 CC, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Вследствие ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль движение троллейбусов на участке ул. Металлургов - ул. Горького с 17:45...
Происшествие произошло 19 июля в Ромнах. С телесными повреждениями в центральную районную больницу госпитализирован житель одного из сел Роменщины....
Сообщение о ДТП на ул. Ковпака патрульные получили 20 июля, около 8 часов утра....
На улице Героев Крут в результате ДТП травмирован пешеход....
Сегодня, 17 июля, около 20.25, произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Богданка (Шосткинский район)....