В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда 21 июля, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры.

По предварительным данным, 57-летний водитель мопеда East Dragon, во время перестроения на соседнюю полосу, не предоставил преимущество в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем Volvo v60 CC, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.