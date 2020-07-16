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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:01169

В Сумах «Дорремстрой» и «Электроавтотранс» не поделили дороги: троллейбусы и автобусы поедут по измененным маршрутам

В первой половине дня среды, 22 июля, коммунальный транспорт будет курсировать по частично измененным маршрутам

Из-за несоблюдения договоренностей руководством КП «Дорремстрой» по графикам проведения ремонта дорог и перекрытия поворота на 9-й микрорайон (без устных или официальных предупреждений), троллейбусы и автобусы вынуждены обходить указанный участок в объезд и курсировать через ул. Героев Сумщины - пр. Шевченко / ул.Горького (в зависимости от маршрутов) - Железнодорожный вокзал.

В связи с непредсказуемыми изменениями, которые произошли не по вине КП
«Электроавтотранс», коммунальный транспорт будет ездить без соблюдения графиков (надеемся, временно).

Сейчас руководство «Электроавтотранса» делает все возможное, чтобы восстановить движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме, сообщает пресс-служба предприятия.

Судя по всему, туда закрыт путь любому транспорту, но транспортный отдел мочит.

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