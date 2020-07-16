В Сумах «Дорремстрой» и «Электроавтотранс» не поделили дороги: троллейбусы и автобусы поедут по измененным маршрутам

Из-за несоблюдения договоренностей руководством КП «Дорремстрой» по графикам проведения ремонта дорог и перекрытия поворота на 9-й микрорайон (без устных или официальных предупреждений), троллейбусы и автобусы вынуждены обходить указанный участок в объезд и курсировать через ул. Героев Сумщины - пр. Шевченко / ул.Горького (в зависимости от маршрутов) - Железнодорожный вокзал.
В связи с непредсказуемыми изменениями, которые произошли не по вине КП
«Электроавтотранс», коммунальный транспорт будет ездить без соблюдения графиков (надеемся, временно).
Сейчас руководство «Электроавтотранса» делает все возможное, чтобы восстановить движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме, сообщает пресс-служба предприятия.
Судя по всему, туда закрыт путь любому транспорту, но транспортный отдел мочит.