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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:24

В Сумах патрульные помогли пожилой женщине, которая в закрытой квартире не могла самостоятельно подняться (видео)

Экипаж патрульных получил сообщение о срочной помощи от жителей многоэтажки на улице Глинки.

По указанному адресу стражей порядка уже ждала заявительница. Она рассказала, что ее 83-летняя соседка вышла на балкон, вероятно, упала и не может самостоятельно подняться. По ее словам, бабушка плохо видит, самостоятельно почти не передвигается, и родственников, которые бы за ней присмотрели, нет. Не имея возможности попасть в квартиру бабушки, женщина и вызвала патрульных.

«Входная дверь была закрыта, но ситуация требовала принимать быстрые и решительные действия. Бабушка продолжала звать на помощь, и на тот момент никто не знал, что именно с ней случилось», - рассказывает инспектор 3-й роты Евгений Суходуб.

Поэтому полицейские попросили соседей принести инструменты, которыми сами и открыли дверь. Зайдя в помещение, патрульные нашли бабушку на балконе. Она лежала на полу, придавленная дверцей от шкафа. Подняв старушку, стражи порядка помогли ей встать, одели тапочки, чтобы она не ходила босиком, напоили водой. Заботливые же соседи принесли бабушки поесть.

Успокоившись, женщина отказалась от госпитализации, ведь чувствовала себя хорошо. Поэтому экипаж патрульных передал ее под надзор соседей.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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