На Сумщине плюс 12 случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 12 новых случаев. Один человек умер, всего 7. Выздоровело всего 322.
На утро 21 июля в Сумской области по-прежнему подтверждено 371 случай заболевания COVID-19....
По состоянию на 20 июля в Сумской области 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Конотопа Артем Семенихин....
По состоянию на 19 июля в Сумской области 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 19 июля в Сумской области уже 370 случаев заболевания коронавирусом....