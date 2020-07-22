В Сумах 9 новых случаев коронавируса По состоянию на 22 июля в Сумской области 383 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 12 человек (г. Сумы - 9, г. Ахтырка - 2, г. Глухов - 1).

1 летальный случай зафиксировали в Шостке.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 322 человека.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 119 случаев заболевания (93 человека вылечились), в Сумском районе - 21 (19), г. Ахтырка - 29 (26), г. Конотоп - 20 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (15, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (3), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 22 (11), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 17 (14), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 2 (1), Великая Писаревка – 2 (1).