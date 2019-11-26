На Сумщине традиционно отметили День поля Ученые, представители аграрной отрасли и чиновники приняли участие в семинаре-практикуме по проведению контрольных обмолотов ранних зерновых культур урожая 2020 году на исследовательских участках демонстрационно-технологического полигона Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины.

Этот семинар на Сумщине является традиционным, его еще торжественно называют Днем поля.

«Сумщина занимает лидирующие позиции по производству зерновых и зернобобовых культур и занимает среди других регионов Украины 5-е место по валовому производству зерновых, и по урожайности – 4-е место. Областная власть и в дальнейшем будет способствовать местным аграриям, чтобы удерживать такие позиции, поэтому сегодняшнее мероприятие является первым организационным шагом по созданию платформы под урожай 2021», - отметил заместитель главы облгосадминистрации Виталий Максименко, открывая мероприятие.

В рамках семинара-практикума ученые поделились с местными аграриями знаниями о специфических культурах, сортах и гибридах зерновых, а также технологиях, которые позволили при одинаковых погодных условий нашей агроклиматических зоны получить высокие урожаи.

Благодаря аграриям и ученым Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины и Сумского национального аграрного университета в Сумской области выращивают элитные сорта пшеницы, о которых мечтают и хотят у себя иметь аграрии не только нашей области, но и других регионов Украины.

Несмотря на прогнозируемое снижение уровня урожайности озимой пшеницы, фермеры нашей области все же надеются, что в этом году Сумщина останется лидером среди отечественных производителей зерна.