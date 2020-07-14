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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18281

На Сумщине поймали мошенника, который обманул доверчивую пенсионерку

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 36-летнему жителю г. Конотоп, который обманул доверчивую пенсионерку.

По данным следствия, проведенного Конотопским отделом полиции, 8 июля 2020 года около 11.00 к 77-летней женщины позвонил якобы сын, который сообщил, что попал в ДТП и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганная женщина рассказала, что у нее дома есть только 12 тыс. грн и 600 долларов США. В ответ «сын» сказал, что этого хватит и через некоторое время за деньгами подойдет товарищ. Через час действительно к пенсионерке пришел подозреваемый, которому она отдала все сбережения. Лишь впоследствии женщина связалась с настоящим сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. В то же время устанавливается личность сообщника задержанного, который звонил потерпевшей. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество
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