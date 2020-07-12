«Виктория» с Сумщины сегодня играет в финале кубка Украины (трансляция)

Матч состоится на поле соперника ФК «Олимпия» (Савинцы) на Полтавщине. Начало встречи в 17.00.
Сегодня, 21 июля, ФК «Тростянец» сыграл свой матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Финал кубка Украины по футболу среди аматоров пройдет в два матча....
Кубок Сумской области разыграют команды из Тростянца и Севериновки....
Сегодня, 15 июля, на Сумщине был большой футбол: полуфинал кубка Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 12 июля, в Тростянце прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....