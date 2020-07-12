«Виктория» с Сумщины сегодня играет в финале кубка Украины (трансляция) Сегодня, 22 июля, ФК «Виктория» сыграет первый финальный матч Кубка Украины среди аматоров по футболу.

Матч состоится на поле соперника ФК «Олимпия» (Савинцы) на Полтавщине. Начало встречи в 17.00.