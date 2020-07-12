Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00240

«Виктория» с Сумщины сегодня играет в финале кубка Украины (трансляция)

Сегодня, 22 июля, ФК «Виктория» сыграет первый финальный матч Кубка Украины среди аматоров по футболу.

Матч состоится на поле соперника ФК «Олимпия» (Савинцы) на Полтавщине. Начало встречи в 17.00.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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С кем сыграет в финале «Виктория»?
17.07.2020 08:40

С кем сыграет в финале «Виктория»?

Финал кубка Украины по футболу среди аматоров пройдет в два матча....

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу
15.07.2020 20:29

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

Кубок Сумской области разыграют команды из Тростянца и Севериновки....

ФК «Виктория» в финале Кубка Украины по футболу среди аматоров
15.07.2020 20:13

ФК «Виктория» в финале Кубка Украины по футболу среди аматоров

Сегодня, 15 июля, на Сумщине был большой футбол: полуфинал кубка Украины по футболу среди аматоров....

ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами
12.07.2020 19:23

ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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