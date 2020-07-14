В Шостке поймали любителя чужого имущества Правоохранители уже доказали причастность 36-летнего мужчину к совершению двум кражам - из подвального и дачного помещений жителей Шостки.

Имея большой опыт в совершении подобного рода преступлений, злоумышленник ночью повредил замки в подсобное помещение 69-летнего пенсионера и похитил оттуда пылесос. Бытовую технику оставил себе для собственного использования. В дальнейшем полицейские изъяли пылесос и вернули его владельцу.

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному преступлению. Рецидивист проник в дачный дом 50-летней жительницы райцентра и демонтировал печь. Похищенное металлическое оборудование сдал на металлоприемный пункт. Ущерб по краже составил 2000 гривен.

Относительно вора в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит очередное наказание в виде заключения на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.