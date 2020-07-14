Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51129

В Шостке поймали любителя чужого имущества

Правоохранители уже доказали причастность 36-летнего мужчину к совершению двум кражам - из подвального и дачного помещений жителей Шостки.

Имея большой опыт в совершении подобного рода преступлений, злоумышленник ночью повредил замки в подсобное помещение 69-летнего пенсионера и похитил оттуда пылесос. Бытовую технику оставил себе для собственного использования. В дальнейшем полицейские изъяли пылесос и вернули его владельцу.

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному преступлению. Рецидивист проник в дачный дом 50-летней жительницы райцентра и демонтировал печь. Похищенное металлическое оборудование сдал на металлоприемный пункт. Ущерб по краже составил 2000 гривен.

Относительно вора в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит очередное наказание в виде заключения на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

20.07.2020 13:18

В Шостке женщина обокрала на пляже подростка

Находясь у водоема, злоумышленница воспользовалась ситуацией и похитила барсетку с ключами и мобильным телефоном одного из парней, отдыхавших рядом....

18.07.2020 10:49

В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч

В Шостке злоумышленник похитил у своей жены более 20 000 гривен, которые потом прогулял....

17.07.2020 13:47

На Сумщине полиция разоблачила мужчину в краже коровы

Злоумышленник воспользовался возможностью и забрал чужое животное с пастбища....

17.07.2020 09:37

В Шостке подросток обокрал соседку

Как установили правоохранители, 16-летний юноша, воспользовавшись гостеприимством и добротой пожилой соседки, похитил из ее квартиры банковскую карту, с которой впоследствии...

14.07.2020 15:55

В Конотопе поймали серийного вора

Конотопские оперативники разоблачили мужчину в совершении серии краж со склада автозапчастей....

Новости

Карантин в Украине продлят до 31 августа
Сегодня 14:23
В Сумах 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:32
На Сумщине умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19
Вчера 16:44
В Шостке поймали любителя чужого имущества
Сегодня 17:51
Сегодня в Сумах троллейбусы ездят только до 21.00
Сегодня 17:29
Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии
Сегодня 17:22
Из «Борисполя» теперь можно лететь по цифровому паспорту
Сегодня 17:20
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Николая Борисенко (фото)
Сегодня 17:16
В Сумах появилась скульптура петухобыка
Сегодня 17:08
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!
Сегодня 16:57
В Шостке проводят капремонт стадиона школы
Сегодня 16:24
По иску прокуратуры учебному заведению Сумщины возвращено 9,1 га земли стоимостью 2,3 млн грн
Сегодня 15:48
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
Сегодня 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
Сегодня 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
Сегодня 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
Вчера 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
Вчера 17:34
Больше 100 дней губернаторства
Вчера 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
Вчера 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
Вчера 14:28
Український батько світового футуризму
Вчера 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.